Італія

Римляни можуть повернути свого вихованця.

Римська Рома проявляє конкретний інтерес до півзахисника міланського Інтера Давіде Фраттезі. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 25-річний італієць готовий вислухати пропозицію римлян, оскільки незадоволений своїм становищем в Інтері.

Зазначається, що римський клуб вже намагався повернути гравця до Риму перед його переходом в Інтер. Фраттезі виступав за Рому на молодіжному рівні до того, як був проданий Сассуоло влітку 2017 року.

Цього сезону Давіде Фраттезі відіграв за Інтер 21 матч (вісім в стартовому складі), забив три голи та віддав одну результативну передачу.