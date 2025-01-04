Італія

Позиції клубу та гравця збігаються.

Напередодні нідерландський центральний захисник Стефан де Врей сповістив міланський Інтер про бажання оновити чинну угоду з клубом, після чого залишалось дізнатись позицію "нерадзуррі" з цього приводу.

Відомо, що "змії" розглядали більш молодші варіанти заміни для свого досвідченого 32-річного виконавця на наступну кампанію, тоді як той мав залишити колектив Сімоне Індзагі в якості вільного агента.

Однак поточна форма де Врея змусила Інтер переглянути власну позицію, і найближчим часом сторони мають сісти за стіл перемовин та узгодити умови нової угоди.

Повідомляється, що нідерландцю варто розраховувати на не більше одного року нового контракту.

У цьому сезоні де Врей провів 19 матчів, забивши один гол.