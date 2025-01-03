Італія

Нідерландський центрбек хоче нової угоди з "нерадзуррі".

Центральний захисник Інтера Стефан де Врей, в якого спливає контракт влітку 2025 року, хоче продовжити свої виступи за міланський клуб.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, пріоритетом для 32-річного нідерландця станом на зараз є підписання нової угоди з "нерадзуррі", тому гравець чекає від керівництва офіційної пропозиції.

Зазначається, що де Врей вже отримав кілька пропозицій від клубів Саудівської Аравії, проте той хоче підписати з Інтером новий контракт до літа 2027 року.

У поточному сезоні Стефан де Врей провів за Інтер 19 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та заробив одне попередження.