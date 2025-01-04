Колектив Антоніо Конте здобув впевнену перемогу.
Фіорентина - Наполі, Getty Images
04 січня 2025, 20:59
У рамках 19-го туру чемпіонату Італії Фіорентина на своєму полі приймала Наполі.
Гості без проблем здолали господарів, відправивши в їхні ворота три голи.
Фіорентина — Наполі 0:3
Голи: Нерес, 29, Лукаку, 54 (пен), Мактоміней, 68
Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Парізі (Кольпані, 59) — Адлі (Катальді, 79), Мандрагора (Річардсон, 73) — Морено (Госенс, 59), Бельтран (Куаме, 79), Соттіль — Кін
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Гілмор, 89) — Ангісса, Лоботка (Распадорі, 89), Мактоміней — Нерес (Нгонге, 86), Лукаку (Сімеоне, 73), Спінаццола (Маццоккі, 86)
Попередження: Лоренцо.