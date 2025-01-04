У рамках 19-го туру чемпіонату Італії Фіорентина на своєму полі приймала Наполі.

Гості без проблем здолали господарів, відправивши в їхні ворота три голи. 

Фіорентина — Наполі 0:3
Голи: Нерес, 29, Лукаку, 54 (пен), Мактоміней, 68

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Парізі (Кольпані, 59) — Адлі (Катальді, 79), Мандрагора (Річардсон, 73) — Морено (Госенс, 59), Бельтран (Куаме, 79), Соттіль — Кін

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Гілмор, 89) — Ангісса, Лоботка (Распадорі, 89), Мактоміней — Нерес (Нгонге, 86), Лукаку (Сімеоне, 73), Спінаццола (Маццоккі, 86)

Попередження: Лоренцо. 