Італія

Півзахисник Роми прокоментував прийдешнє дербі проти Лаціо.

У італійському футболі цими вихідними тільки й розмов про прийдешнє римське дербі поміж Ромою та Лаціо на Стадіо Олімпіко в рамках дев’ятнадцятого туру Серії A.

Напередодні гри півзахисник "вовків" Куадіо Ману Коне прокоментував настрій у колективі.

"Я ніколи не шкодував про те, що приєднався до Роми. Раньєрі? Це великий тренер.

Про себе можу сказати лише те, що в мене немає друзів на полі, і я нікому не роблю ніяких поступок.

Дербі? Це буде для нас справжньою битвою. Я грав у подібних матчах у минулому, але між командами-суперниками, а не в рамках одного міста, як у цьому випадку.

Подібне трапиться зі мною мене це буде вперше, і я розумію, що це буде щось грандіозне, але ми маємо добре себе показати. Будемо намагатись зробити все, що в наших силах, задля перемоги", — заявив французький виконавець.

Матч Рома — Лаціо відбудеться 5 січня, о 21:45.