Італія

Керманич Мілана прокоментував підготовку до фіналу Суперкубка Італії.

Мілан у рамках фінального матчу в боротьбі за Суперкубок Італії в Ер-Ріяді проведе міланське дербі проти Інтер.

Напередодні гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан взяв участь у інтерв’ю та розповів про настрій усередині колективу.

"Сподіваюсь, що команді зараз краще, аніж мені, бо я не дуже добре почуваюсь. Ми готуємось до цього матчу, фіналу проти Інтера — сильної команди, яка звикла перемагати, із тим тренером та з багатьма гравцями, які вже давно грають разом.

Але ми повинні в першу чергу подивитись на нас самих. Це, звичайно, важко, але тільки серед труднощів ви можете побачити справжніх чоловіків. Не забуваймо, що Інтер мав додаткові півтора дні відпочинку, не забуваймо, що в нас немає чотирьох-п’ятьох ключових гравців. Це — правда, а не виправдання, і я не буду говорити про це знову після гри, але така ситуація зараз.

Я поважаю всі команди, за які я грав, але почуття однакові для всіх команд, з якими я стикаюсь у тренерській кар’єрі. Ми вже грали проти Ювентуса, де грає мій син... У мене є ставлення тільки до моїх гравців. Основою для нас мають бути амбіції, бажання виграти титул.

Ми зробили пів кроку і тепер не вистачає ще трохи до повноцінного успіху. Будемо сподіватись, що все пройде добре, навіть якщо будуть труднощі. Життя таке — часто з труднощів походять хороші речі.

У мене були дуже хороші стосунки з усіма гравцями того Лаціо, у якому грав я та Сімоне Індзагі. Еріксен у моєму серці назавжди. І я ніколи не бачив його злим — максимум він міг почервоніти. У мене було багато хороших тренерів, таких як Саккі, Малезані, але Італія загалом — мій другий дім, тому що я приїхав сюди молодим і багато чому навчився. Для мене велика честь тренувати таку історичну для цієї країни команду, як Мілан.

Леау? У нас тренування після обіду. Побачимо. У нього точно немає шансів зіграти всі 90 хвилин, і я повинен зайнятись менеджментом його ігрового часу. Перш за все, я повинен зрозуміти, чи він узагалі доступний, а потім ми побачимо, чи зможе він грати і скільки. Ви все побачите завтра.

Чи пощастило мені почати відразу з таких великих матчів? Удача не приходить, якщо ти не працюєш. Вона приходить, якщо ти багато працюєш, якщо ти серйозно ставишся до справи. Ти можеш мати всю віру в світі, але якщо ти сидиш вдома і лише молишся про виконання цілей, ти ніколи нічого не отримаєш. Треба мати голод, організованість і трохи везіння. Ви говорите про удачу, тому що ви — ювентіні?

Непотиснута рука Індзагі під час нашої останньої зустрічі? Це епізоди, які трапляються під час матчу, але це вже в минулому. Ми два колишні футболісти, і ми будемо друзями до та після матчу. Але під час матчу ми будемо суперниками", — заявив португальський фахівець.

Матч Інтер — Мілан відбудеться 6 січня, о 21:00.