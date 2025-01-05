Сумний матч на Віа дель Маре.
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05 січня 2025, 18:10
В рамках 19-го туру італійської Серії А Лечче на Стадіо Віа дель Маре приймав Дженоа.
Важкий для перегляду матч з мінімальною кількістю гольових можливостей закономірно закінчився із рахунком 0:0.
Лечче — Дженоа 0:0
Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Галло (Гельгасон, 73) — Доргу, Крстович (Карлссон, 84), Моренте (Ребич, 84) — Кулібалі, П'єрре, Рафья (П'єротті, 73)
Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані, Васкес, Мартін — Френдруп, Бадель (Каса, 65), Торсбю — Олівейра (Дзанолі, 70), Пінамонті, Міретті (Екатор, 46)
Попередження: Каса, 89.