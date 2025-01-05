Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римські Рома та Лаціо.

Римські Рома та Лаціо зіграють у столичному дербі в рамках дев'ятнадцятого туру італійської Серії A.

Клаудіо Раньєрі, після нічиєї проти Мілана (1:1), залучив до стартового складу Лоренцо Пеллегріні в центрі поля, тоді як Артем Довбик звично розташується в атаці.

Марко Бароні, на тлі нічиєї проти бергамаської Аталанти (1:1), використав із перших хвилин Ісаксена на правому фланзі атаки.

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Лоренцо Пеллегріні, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.

Запасні: Де Марці, Марін, Сангаре, Абдулхамід, Залевські, Ель Шаараві, Пізіллі, Суле, Бальданці, Шомуродов.



Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла, Деле-Баширу — Ісаксен, Кастельянос, Дзакканьї.

Запасні: Мандас, Фурланетто, Жиго, Башич, Хісай, Кастровіллі, Лука Пеллегріні, Лаццарі, Нослін, Чауна, Діа.



Гра Рома — Лаціо почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.