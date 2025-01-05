Завершився матч чемпіонату Італії.
Торіно - Парма, Getty Images
05 січня 2025, 21:03
У рамках 19-го туру італійської Серії А Торіно приймав Парму.
Команди голів не забивали і матч завершився нічиєю — 0:0.
Торіно — Парма 0:0
Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Маріпан, Коко — Лазаро (Педерсен, 65), Влашич, Річчі (Лінетті, 46), Ілич (Тамез, 65), Соса (Санабрія, 84) — Адамс, Карамо (Нджиє, 65)
Парма: Судзукі — Дельпрато, Болоґг, Валенті, Валері — Ейно (Бонні, 56), Зом — Алмквіст (Бенедичак, 66), Ернані (Кейта, 74), Міхейле — Канчельєрі (Хаж Мохамед, 65)
Попередження: Річчі, Лінетті — Дельпрато.