У рамках 19-го туру італійської Серії А Торіно приймав Парму. 

Команди голів не забивали і матч завершився нічиєю — 0:0. 

Торіно — Парма 0:0

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Маріпан, Коко — Лазаро (Педерсен, 65), Влашич, Річчі (Лінетті, 46), Ілич (Тамез, 65), Соса (Санабрія, 84) — Адамс, Карамо (Нджиє, 65)

Парма: Судзукі — Дельпрато, Болоґг, Валенті, Валері — Ейно (Бонні, 56), Зом — Алмквіст (Бенедичак, 66), Ернані (Кейта, 74), Міхейле — Канчельєрі (Хаж Мохамед, 65)

Попередження: Річчі, Лінетті — Дельпрато.