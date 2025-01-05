Італія

"Россонері" можуть підписати англійського нападника.

Мілан націлений на оренду нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, міланський клуб уважно стежать за ситуацією навколо гравця. Трансфер може відбутися за двох умов: по-перше, це має бути оренда, по-друге, МЮ має продовжити виплачувати істотну частину зарплати 27-річного англійця.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 24 матчі, забив сім голів та віддав три результативні передачі.