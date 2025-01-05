Італія

Команда Клаудіо Раньєрі видала потужний початок матчу, після чого грала від рахунку.

Перші футбольні вихідні нового року завершувались гучною подією в Римі з високим рівнем інтриги. Столичне дербі, або ж протистояння поміж місцевими Ромою та Лаціо, у своїй історії налічує не один десяток зустрічей поміж командами, і кожна з них по-своєму запам’ятовувалась уболівальникам.

Однак у першому колі поточного розіграшу італійської Серії A обидві команди не отримували максимум бажаного від власних виступів, і хоча ситуація в турнірній таблиці для "орлів" і близько не походила на становище "вовків", вони все одно відчували певний дискомфорт перед обличчям остраху через потенційну втрату залікових балів.

Окрім цього, команда Клаудіо Раньєрі ще вчиться грати під орудою досвідченого італійського фахівця. Проте експерти сходяться все ж таки на думці, що Рома поступово додає, у чому в нас була можливість пересвідчитись на початку цього протистояння. "Вовки" просто були кращими за своїх опонентів — та й усе на тому.

На 11 хвилині рахунок було відкрито, коли Довбик зачепився за м’яч у глибині, після чого атака перейшла на правий фланг, звідки Салемакерс відіграв на центральний вхід до штрафного на Пеллегріні, а той розібрався з ударом точно в ближню дев’ятку. Дуже схожою була комбінація вже за сім хвилин, коли українець так само започаткував наступ, але вже пасом на Дібалу, а тому довелось знову шукати Салемакерса, проте Алексіс цього разу завершувати пішов самостійно й до останнього.

Про Лаціо в цьому випадку говорити просто нічого — команда Марко Бароні розгубилась, почала нервувати, від того ще більше помилятись і зрештою звалилась на банальні грубощі. Загалом, була не цікавою до перерви, що не зауважив хіба що тільки лінивий. При цьому про гру Довбика багато глядачів також нічого гарного не скажуть, бо результативних дій в українця цього разу знову не було. Ну то й що, що він комусь там якось допомагав будувати гольові атаки, еге ж?

У другому таймі Рома загалом грала суто від рахунку, тож особливої ролі Довбику на полі не відводилось. Тягнути м’яч повз шістьох суперників із власної половини, аби тільки команда трохи подихала — така собі ідея. І це при тому, що Лаціо хоча й намагався нагнітати постійно біля воріт Свілара, але це був ще один вечір, коли голкіпер Роми наче й назбирав непогані цифри статистики, але з небезпечних по його воротах можна назвати хіба що дальній удар Ровелли, чи пару пострілів Кастельяноса з гострих кутів.

Але куди ж римське дербі без емоцій, правда? Аргентинський нападник Лаціо в підсумку настільки набрид Матсу Гуммельсу за цю гру, що той радо пішов тягати один одного із суперником у технічній зоні в оточенні решти учасників поєдинку вже в компенсований час. Але першим залицятись почав саме гравець "орлів", тож це їхній кадровий потенціал постраждає на певну кількість матчів. Ну й очок, як і впливу у Вічному місті, команда Бароні також не дорахується.

У наступному турі Рома гостюватиме у Болоньї, а Лаціо вдома зіграє проти Комо.— Лаціо 2:0Пеллегріні, 11, Салемакерс, 18Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс (Пізіллі, 67), Коне, Паредес, Лоренцо Пеллегріні (Ель Шаараві, 67), Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 74), Довбик (Шомуродов, 74).Проведель — Марушич (Лаццарі, 79), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лука Пеллегріні, 89) — Гендузі, Ровелла, Деле-Баширу (Діа, 46) — Ісаксен (Чауна, 46), Кастельянос, Дзакканьї (Нослін, 89).Попередження: Салемакерс, Дібала, Ндіка, Паредес — Хіла, Дзакканьї, Кастельянос, Ровелла, Діа