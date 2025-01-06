Італія

У гравця наприкінці сезону спливає термін контракту.

Особистість іспанського нападника Сарагоси Івана Асона для широкого кола вболівальників є невідомою, оскільки він ніколи в своїй кар’єрі не залишав рідний клуб на "дорослому" рівні.

Однак 22-річний виконавець демонструє непогані показники результативності в Ла Лізі 2, відзначившись сімома голами та двома гольовими передачами в 22 матчах у цьому сезоні, тож приваблює до себе інтерес інших клубів.

Зокрема ще й тим, що його контракт із Сарагосою має спливати вже цього літа, тож наразі триває період, коли гравця буде легко виманити з іспанського клубу.

Цим планує скористатись італійський Комо, головний тренер якого, Сеск Фабрегас, розуміє потенціал цього футболіста.

Повідомляється, що Комо перебуває на завершальній стадії перемовин і надзвичайно близький до їхнього успішного закриття вже цієї зими.