Італія

Ветеран повернеться до Італії.

Італійський Комо зацікавлений у придбанні 36-річного півзахисника Ліона Неманьї Матича. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, Матич розгляне можливість переїзду в Італію, якщо будуть відповідні економічні умови для укладення особистої угоди.

Зазначимо, що Матич та чинний головний тренер Комо Сеск Фабрегас разом грали в складі лондонського Челсі.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Неманья Матич відіграв за Ліон 18 матчів.