Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Італії, у якому зіграють міланські Інтер та Мілан.
Мехді Таремі, Getty Images
06 січня 2025, 20:25
Міланські Інтер та Мілан розіграють Суперкубок Італії-2025 у Ер-Ріяді.
Сімоне Індзагі, після перемоги над бергамаською Аталантою (2:0), використав із перших хвилин Таремі в атаці.
Сержіу Консейсан, на тлі перемоги над туринським Ювентусом (2:1), залучив до стартового складу Мусу до центру поля.
Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Таремі, Мартінес.
Запасні: Дж. Мартінес, Каллігаріс, Зелінські, Арнаутович, Тюрам, Корреа, Фраттезі, Б’юкенен, Асллані, Аугусто, Дарміан, Паласіос, Айду, Алексіу, Беренбрух.
Запасні: Спортьєлло, Калабрія, Беннасер, Лофтус-Чік, Йович, Леау, Дзеролі, Павлович, Бартезагі, Терраччано, Габбія, Вос, Траоре, Камарда, Абрагам.
Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Томорі, Ернандес — Муса, Фофана, Рейндерс — Пулішич, Мората, Хіменес.
Гра Інтер — Мілан почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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