Італія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Італії, у якому зіграють міланські Інтер та Мілан.

Міланські Інтер та Мілан розіграють Суперкубок Італії-2025 у Ер-Ріяді.

Сімоне Індзагі, після перемоги над бергамаською Аталантою (2:0), використав із перших хвилин Таремі в атаці.

Сержіу Консейсан, на тлі перемоги над туринським Ювентусом (2:1), залучив до стартового складу Мусу до центру поля.

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Таремі, Мартінес.

Запасні: Дж. Мартінес, Каллігаріс, Зелінські, Арнаутович, Тюрам, Корреа, Фраттезі, Б’юкенен, Асллані, Аугусто, Дарміан, Паласіос, Айду, Алексіу, Беренбрух.



Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Томорі, Ернандес — Муса, Фофана, Рейндерс — Пулішич, Мората, Хіменес.