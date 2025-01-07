Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Суперкубка Італії, що відбувся 6 січня 2025 року.

У рамках фінального матчу Суперкубка Італії Мілан здобув перемогу над міланським Інтером у дербі.

Команда Сержіу Консейсана поступалась у два м’ячі станом на початок другого тайму, проте поява на полі Рафаеля Леау все змінила.

"Россонері" почали відіграватись і зрештою навіть не стали завершувати гру серією пенальті, а натомість забили вирішальний м’яч у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Мілан у рамках фіналу Суперкубка Італії-2024/25:

Інтер — Мілан 2:3

Голи: Л. Мартінес, 45+1, Таремі, 47 — Ернандес, 52, Пулішич, 80, Абрагам, 90+3

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей (Дарміан, 85), Бастоні — Думфріс, Барелла (Фраттезі, 85), Чалханоглу (Асллані, 35), Мхітарян (Зелінські, 66), Дімарко (Аугусто, 66) — Таремі, Мартінес.

Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Томорі, Ернандес — Муса (Лофтус-Чік, 77), Фофана, Рейндерс (Абрагам, 77) — Пулішич, Мората, Хіменес (Леау, 50).

Попередження: Мхітарян, Думфріс, Барелла, Бастоні — Томорі