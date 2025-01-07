Італія

На двох гравців "б'янкоблу" витратили 14 млн євро.

Комо оголосив про придбання голкіпера Антверпена Жана Бюте та правого вінгера Бетіса Ассана Діао, передає офіційний сайт клубу Серії А.

За даними transfermarkt, за 29-річного француза "б'янкоблу" віддали 2 млн євро, тоді як за 19-річного іспанця — 12 млн. Бюте підписав контракт, розрахований до кінця червня 2028 року, а Діао — 2029-го.

У сезоні-2024/25 Жан взяв участь у двох матчах, пропустивши один гол. На рахунку Ассана два результативних удари та три асисти в 19 поєдинках всіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Комо зацікавлений у трансфері Матича.