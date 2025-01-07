На двох гравців "б'янкоблу" витратили 14 млн євро.
Жан Бюте, Getty Images
07 січня 2025, 18:55
Комо оголосив про придбання голкіпера Антверпена Жана Бюте та правого вінгера Бетіса Ассана Діао, передає офіційний сайт клубу Серії А.
За даними transfermarkt, за 29-річного француза "б'янкоблу" віддали 2 млн євро, тоді як за 19-річного іспанця — 12 млн. Бюте підписав контракт, розрахований до кінця червня 2028 року, а Діао — 2029-го.
У сезоні-2024/25 Жан взяв участь у двох матчах, пропустивши один гол. На рахунку Ассана два результативних удари та три асисти в 19 поєдинках всіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що Комо зацікавлений у трансфері Матича.