Італія

Французу бракує ігрової практики в римському колективі.

Сандерленд контактував з оточенням центрального півзахисника Роми Енцо Ле Фе, передає журналіст Маттео Моретто.

Представник Чемпіоншипу ще не робив офіційної пропозиції клубу Серії А. Повідомляється, що трансфер 24-річного француза є запитом керманича Сандерленда Режиса Ле Брі.

Під керівництвом Ле Брі Ле Фе провів 36 матчів за Лор'ян у всіх турнірах сезону-2022/23, відзначившись сімома голами та дев'ятьма асистами.

У ході поточної кампанії Енцо взяв участь лише в десяти поєдинках, не записавши на свій рахунок жодної результативної дії.

Нагадаємо, влітку 2024 року півзахисник перебрався до Риму з Ренна за 23 млн євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Ле Фе зацікавив Реал Бетіс.