Італія

Стрімкий прогрес вихованця Ювентуса.

Італійський центральний півзахисник Луїс Хаса лише минулого літа перейшов на рівень "дорослого" футболу на тлі виступів у молодіжній команді туринського Ювентуса та в якості вільного агента здійснив трансфер до Лечче.

У підсумку, вистачило лише пів року для того, аби 21-річного виконавця побачили більш статусні клуби, незважаючи на те, що на його рахунку всього 10 хвилин у матчі Кубка Італії за цей час.

Неаполітанський Наполі цієї зими звернувся до Лечче з проханням про трансфер футболіста, і, як повідомляє місцева преса, уже найближчим часом "Партенопеї" мають оголосити про цей перехід.

Гравець уже пройшов медогляд на базі свого майбутнього клубу.