Італія

Керманич Роми відзначив гру двох своїх підопічних.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо виступів нападників клубу Пауло Дібали та Артема Довбика.

Рома — Лаціо 2:0 Відео голів та огляд матчу 05.01.2025

Досвідчений спеціаліст зазначив, що гра Дібали подобалася йому ще коли той виступав за Палермо (2012-2015).

"Гравці, які з посмішкою виходять на поле, полегшують справи. Пауло демонструє чудовий футбол і багато грає зараз, бо добре почувається, але його потрібно берегти. Я знімаю його з гри, як тільки бачу, що він втомився. У дербі він і Довбик виконали виняткову роботу, зробивши вирішальний внесок в успіх", — цитує Раньєрі Corriere dello Sport.

На рахунку Дібали п'ять голів і два асисти в 21 матчі всіх турнірів поточної кампанії. У Довбика ж дев'ять результативних ударів і три гольові передачі в 24 поєдинках.

У неділю, 12 січня, Рома гостюватиме в Болоньї у рамках 20-го туру Серії А.