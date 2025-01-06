Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 5 січня 2025 року.

У рамках дев’ятнадцятого туру італійської Серії A Рома на вСтадіо Олімпіко обіграла Лаціо в дербі Рима (2:0).

Команда Клаудіо Раньєрі потужно стартувала з двох забитих м’ячів, після чого без особливих пригод утримувала цю перевагу в першому таймі.

Тоді як після перерви "вовки" взагалі перестали думати про атакувальні дії, однак у "орлів" виходило створювати небезпеку лише в поодиноких моментах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Лаціо у рамках 19 туру італійської Серії A-2024/25:

Рома — Лаціо 2:0

Голи: Пеллегріні, 11, Салемакерс, 18

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс (Пізіллі, 67), Коне, Паредес, Лоренцо Пеллегріні (Ель Шаараві, 67), Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 74), Довбик (Шомуродов, 74).

Лаціо: Проведель — Марушич (Лаццарі, 79), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лука Пеллегріні, 89) — Гендузі, Ровелла, Деле-Баширу (Діа, 46) — Ісаксен (Чауна, 46), Кастельянос, Дзакканьї (Нослін, 89).

Попередження: Салемакерс, Дібала, Ндіка, Паредес — Хіла, Дзакканьї, Кастельянос, Ровелла, Діа

На 90+5-й хвилині був вилучений Валентін Кастельянос (Лаціо) (неспортивна поведінка).