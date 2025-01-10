Італія

Португальці так й не знайшли спільну мову.

Вінгер Мілана Рафа Леан висловився про конфлікт з вже колишнім головним тренером "россонері" Паулу Фонсекою. Його слова наводить Нікола Скіра.

"Думаю, можна було хоча б пояснити те, що він тричі поспіль залишав мене на лавці запасних. Але іноді тренери так чинять. Він не говорив зі мною напряму, тільки через конференції. Таке вперше трапилося зі мною в Мілані", — заявив Леан.

Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан 23 матчі, забив шість голів та віддав сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Окафор близький до переходу в Лейпциг.