Португальці так й не знайшли спільну мову.
Леау та Фонсека, getty images
10 січня 2025, 13:41
Вінгер Мілана Рафа Леан висловився про конфлікт з вже колишнім головним тренером "россонері" Паулу Фонсекою. Його слова наводить Нікола Скіра.
"Думаю, можна було хоча б пояснити те, що він тричі поспіль залишав мене на лавці запасних. Але іноді тренери так чинять. Він не говорив зі мною напряму, тільки через конференції. Таке вперше трапилося зі мною в Мілані", — заявив Леан.
Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан 23 матчі, забив шість голів та віддав сім асистів.
Раніше повідомлялося, що Окафор близький до переходу в Лейпциг.