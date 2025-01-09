24-річний футболіст досяг домовленості з "биками".
Ноа Окафор, Getty Images
09 січня 2025, 23:20
Нападник Мілана Ноа Окафор близький до переходу в РБ Лейпциг. 24-річний футболіст досяг домовленості з клубом німецької Бундесліги, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі "бики" продовжують переговори з Міланом щодо умов оренди швейцарця з можливістю подальшого викупу.
Планується, що всю зарплату гравця в період оренди покриє Лейпциг. Ноа Окафор поповнив лави "россонері" в липні 2023 року, перебравшись з австрійського Ред Булл Зальцбурга.
У поточному сезоні форвард взяв участь у 16 поєдинках Мілана у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м'яч і дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Мілан розглядає оренду Рашфорда.