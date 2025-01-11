Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 11 січня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 20-го туру італійської Серії А-2024/25 відбудеться туринське дербі — Торіно прийматиме Ювентус.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 11 СІЧНЯ, 19:00. СТАДІО ОЛІМПІКО ГРАНДЕ ТОРІНО, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ювентус націлений на продовження своєї значної безпрограшної серії в матчах проти Торіно в усіх турнірах. У листопаді 2024 року, коли "б'янконері" здолали "биків" із рахунком 2:0 на власному полі, вона досягла позначки в 21 поєдинок. Наразі остання перемога Торіно над Ювентусом (2:1) датується 26-м квітня 2015-го, коли саме другі, як і сьогодні, виступали в якості гостей.

Команда Тіаго Мотти нещодавно зазнала поразки від Мілана (1:2) в півфіналі Суперкубка Італії, що проходив у Саудівській Аравії, яка стала для неї першою в сезоні на внутрішній арені й другою загалом. Трохи раніше, ще наприкінці 2024 року, "б'янконері" в Турині втратили перемогу над Фіорентиною в Серії А, зігравши з нею внічию (2:2).

Торіно ж минулими вихідними приймав Парму. Колектив Паоло Ванолі виглядав трохи краще за свого суперника, але вкотре завершив зустріч без забитих голів, хоч і не програв. В останніх 11-ти матчах "бики" відзначилися лише п'ятьма результативними ударами, що може стати проблемою сьогодні, коли їм протистоятиме одна з найкращих у захисті команда країни.

Вчорашня осічка Лаціо (домашня нічия з Комо) дозволить Ювентусу в разі перемоги над Торіно скоротити своє відставання від римлян до одного залікового балу, що "б'янконері" дуже не завадить, враховуючи той факт, що попереду в них зустрічі з Аталантою, Міланом і Наполі. Для "биків" нічия сьогодні була б більш ніж чудовим результатом, але навряд чи вони спроможні досягти цього в своїй нинішній формі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Коко, Маріпан — Лазаро, Влашич, Річчі, Ілич, Соса — Адамс, Карамо

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Гатті, Маккенні — Д. Луїс — Їлдиз, Копмейнерс, К. Тюрам, Мбангула — Н. Гонсалес

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