Із доплатою з боку бергамасків.
Воррен Бондо, Getty Images
11 січня 2025, 08:35
Бергамаська Аталанта цього зимового вікна традиційно обережно працює на трансферному ринку й шукає підсилення, у першу чергу, на позиції крайніх нападників.
У цьому контексті клуб розглядає форварда французького Ліона Раяна Шеркі, і поки робота над цим можливим трансфером триває, "Богиня" переключилась на вирішення інших кадрових проблем.
Зокрема, Джан П’єро Гасперіні хоче бачити в складі власної команди французького центрального півзахисника Монци Воррена Бондо.
21-річний виконавець перейшов до "червоно-білих" у якості вільного агента з Нансі влітку 2022 року, а в цій кампанії відіграв уже 20 матчів та є повноцінним гравцем основного складу.
Саме тому Аталанті доведеться або спокусити його клуб відповідною грошовою компенсацією, або, на що розраховують бергамаски, спрацює варіант з передачею ганського опорного півзахисника Ібрагіма Сулемана та певна незначна доплата.