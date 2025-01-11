Італія

Із доплатою з боку бергамасків.

Бергамаська Аталанта цього зимового вікна традиційно обережно працює на трансферному ринку й шукає підсилення, у першу чергу, на позиції крайніх нападників.

У цьому контексті клуб розглядає форварда французького Ліона Раяна Шеркі, і поки робота над цим можливим трансфером триває, "Богиня" переключилась на вирішення інших кадрових проблем.

Зокрема, Джан П’єро Гасперіні хоче бачити в складі власної команди французького центрального півзахисника Монци Воррена Бондо.

21-річний виконавець перейшов до "червоно-білих" у якості вільного агента з Нансі влітку 2022 року, а в цій кампанії відіграв уже 20 матчів та є повноцінним гравцем основного складу.

Саме тому Аталанті доведеться або спокусити його клуб відповідною грошовою компенсацією, або, на що розраховують бергамаски, спрацює варіант з передачею ганського опорного півзахисника Ібрагіма Сулемана та певна незначна доплата.