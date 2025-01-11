Італія

Українець може переїхати до Мілана.

Універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко може залишити клуб цієї зими. Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, головними претендентами на підписання 27-річного українця є міланський Інтер та стамбульський Фенербахче.

Зазначається, що турецький клуб готується зробити пропозицію щодо трансферу Зінченка в розмірі 35 млн. євро.

В свою чергу Інтер, вже розпочав процес перемовин із "канонірами" щодо можливого трансферу українця. Фенербахче очікує результатів переговорів між "нерадзуррі" та Арсеналом, перш ніж зробити офіційну пропозицію щодо Зінченка.

Чинна угода гравця з лондонцями розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 11 матчів.