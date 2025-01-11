Гравець уже відзначався виступами в Італії.
Арійон Ібрагімович, Getty Images
11 січня 2025, 13:50
Німецький атакувальний півзахисник косоварського походження Арійон Ібрагімович відносно нещодавно розпочав свій шлях у "дорослому" футболі, як тільки закінчив підготовку у структурі мюнхенської Баварії.
19-річний виконавець минулий сезон провів у оренді в складі італійського Фрозіноне, і це був той час, коли з ним мало можливість познайомитись місцеве футбольне середовище.
У підсумку, спрацювало — заграти на постійному рівні у Баварії юнаку так і не вдалось, тож цієї зими по його трансфер прийшов римський Лаціо.
Це буде оренда з правом викупу за 8-10 млн євро, щодо якої наразі домовляються клуби.
Очікується, що можливий майбутній контракт німця з "орлами" буде розраховано на три роки.
На рахунку Ібрагімовича три матчів в цьому сезоні.