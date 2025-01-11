Італія

Гравець уже відзначався виступами в Італії.

Німецький атакувальний півзахисник косоварського походження Арійон Ібрагімович відносно нещодавно розпочав свій шлях у "дорослому" футболі, як тільки закінчив підготовку у структурі мюнхенської Баварії.

19-річний виконавець минулий сезон провів у оренді в складі італійського Фрозіноне, і це був той час, коли з ним мало можливість познайомитись місцеве футбольне середовище.

У підсумку, спрацювало — заграти на постійному рівні у Баварії юнаку так і не вдалось, тож цієї зими по його трансфер прийшов римський Лаціо.

Це буде оренда з правом викупу за 8-10 млн євро, щодо якої наразі домовляються клуби.

Очікується, що можливий майбутній контракт німця з "орлами" буде розраховано на три роки.

На рахунку Ібрагімовича три матчів в цьому сезоні.