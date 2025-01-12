Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 12 січня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 20-го туру італійської Серії А-2024/25 Болонья на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 12 СІЧНЯ, 19:00. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОЗАРІО АБІССО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Зазнавши невдачі в останньому матчі 2024 року, колектив Вінченцо Італьяно сьогодні ввечері намагатиметься стримати окрилену успіхом у римському дербі Рому. Після несподіваної домашньої поразки від Верони (2:3), яка була для Болоньї першою домашньою в Серії А-2024/25, "россоблу" пропустили 19-й тур через участь свого суперника (Інтер) в Суперкубку Італії.

Підопічні ж Клаудіо Раньєрі після виїзної нічиєї з Міланом (1:1) порадували своїх уболівальників звитягою над Лаціо (2:0) в номінально домашній зустрічі минулої неділі. Тим не менш, місце для занепокоєння в "джаллороссі" все одно є, адже їхня серія без перемог на виїзді в чемпіонаті Італії триває вже 12 поєдинків — рекордна для Роми в XXI столітті.

Зустріч Роми та Болоньї на Стадіо Олімпіко в першому колі поточної кампанії Серії А (10.11) завершилася перемогою "россоблу" з рахунком 3:2 і поставила крапку в нетривалій історії Івана Юрича на посаді головного тренера "джаллороссі". Із того моменту колектив уже Раньєрі, як і команда Італьяно, набрав у чемпіонаті країни десять залікових балів, однак і провів на один матч більше (сім проти шести).

Болонья давала бій Ромі в кожній з останніх восьми очних зустрічей турніру, зазнавши лише двох поразок, але з мінімальним рахунком і на виїзді. Ймовірніше за все, сьогоднішнє протистояння на Стадіо Ренато Даль'Ара не стане виключенням і вболівальники матимуть змогу побачити гідну, рівну гру у виконанні обох колективів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі, Лікоянніс — Фройлер, Фергюсон — Ндоє, Фаббіан, Домінгес — Даллінга

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Пеллегріні — Довбик

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