Італія

Кінець історії грузина в Наполі вже дуже близько.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте повідомив про бажання лівого вінгера Хвічі Кварацхелії залишити клуб.

Уже найближчим часом 23-річний грузин залишить Серію А. Він представляє неаполітанців з літа 2022 року.

"Кварацхелія попросив продати його. Він підтвердив мені своє рішення. Я дуже розчарований, адже півроку працював над тим, щоб він почував себе в центрі проєкту, демонстрував йому, що ми можемо досягти чогось великого, а також працював із клубом над продовженням контракту [Хвічі]. Зараз я маю відступити. Я не можу стримувати тих, хто хоче піти. Я зробив це влітку й мав півроку, щоб переконати всі сторони знайти рішення", — цитує Конте портал TUTTOmercatoWEB.

За даними журналіста Фабріціо Романо, ПСЖ узгодив усі деталі п'ятирічного контракту з Кварацхелією. У паризькому клубі він отримуватиме в 4-5 разів більшу зарплату, ніж отримував у Неаполі.

Хвіча може перебратися до Ліги 1 уже наступного тижня (13-19 січня). Раніше повідомлялося, що сума трансферу може скласти близько 80 млн євро.

У ході поточної кампанії нападник узяв участь у 19 матчах всіх турнірів, відзначившись п'ятьма голами та трьома асистами. У поєдинку з Вероною завтра, 12 січня (початок — о 21:45 за Києвом) грузин не зіграє.