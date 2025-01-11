Італія

Завершилися два матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У рамках 20-го туру італійської Серії А-2024/25 Удінезе приймав Аталанту, а Лечче гостював в Емполі.

"Б'янконері" та "нерадзуррі" поділили залікові бали на Стадіо Фріулі, так і не порадувавши вболівальників результативними ударами.

Підопічні Кости Руняїча з 26-ма очками йдуть дев'ятими в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як підопічні Джан П'єро Гасперіні з 42-ма перебувають на другій сходинці.

Удінезе — Аталанта 0:0

Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Соле — Ехізібує (Модесто, 51), Ловрич (Атта, 67), Карлстрем, Паєро (Еккеленкамп, 67), Камара — Товен, Санчес (Браво, 80)

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Коссуну, 46), Джимсіті (Гін, 25), Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич (Самарджич, 62), Де Кетеларе (Брешіаніні, 82) — Лукман (Дзаніоло, 62)

Попередження: Ловрич — Скальвіні, Колашинац

Дубль Ніколи Крстовича допоміг колективу Марко Джампаоло розібратися з командою Роберто Д'Аверси на Стадіо Карло Кастеллані.

"Адзуррі" з 20-ма заліковими балами йдуть 13-ми в турнірній таблиці Серії А, а "джаллороссі" з такою ж кількістю очок перебувають на 14-й сходинці.

Емполі — Лечче 1:3

Голи: Какаче, 47 — Моренте, 6, Крстович, 11, 90+1

Емполі: Сегетті — Гоглічідзе, Ісмайлі (Де Шильйо, 21), Віті — Г'ясі, Грассі (Гендерсон, 80), Малех (Фацціні, 75), Пеццелла (Самбія, 80) — Еспозіто, Какаче — Коломбо

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Доргу — Гельгасон (Каба, 52), Кулібалі, П'єрре (Рамадані, 82) — П'єротті (Боніфаці, 68), Крстович, Моренте (Карлссон, 82)

Попередження: Моренте, П'єрре, Крстович