МЮ готовий віддати форварда в оренду без права викупу.
Маркус Рашфорд, Getty Images
11 січня 2025, 19:57
Мілан лідирує в боротьбі за Маркуса Решфорда.
La Gazzetta dello Sport стверджує, що нападник Манчестер Юнайтед уже поінформував "россонері", що в Серії А хотів би грати саме за них. Чемпіонат Італії йому подобається більше, ніж німецький (у Бундеслізі він цікавий Боруссії Дортмунд).
Зазначається, що МЮ готовий відпустити форварда в оренду без права викупу. Такий варіант влаштовує міланців, оскільки доведеться платити тільки частину зарплати футболісту, а домовлятися про потенційний контракт на випадок викупу зараз не потрібно.
Мілан розглядається як фаворит у боротьбі за Маркуса.
Раніше повідомлялося, що Рашфорд зацікавив Монако.