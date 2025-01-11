Італія

МЮ готовий віддати форварда в оренду без права викупу.

Мілан лідирує в боротьбі за Маркуса Решфорда.

La Gazzetta dello Sport стверджує, що нападник Манчестер Юнайтед уже поінформував "россонері", що в Серії А хотів би грати саме за них. Чемпіонат Італії йому подобається більше, ніж німецький (у Бундеслізі він цікавий Боруссії Дортмунд).

Зазначається, що МЮ готовий відпустити форварда в оренду без права викупу. Такий варіант влаштовує міланців, оскільки доведеться платити тільки частину зарплати футболісту, а домовлятися про потенційний контракт на випадок викупу зараз не потрібно.

Мілан розглядається як фаворит у боротьбі за Маркуса.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд зацікавив Монако.