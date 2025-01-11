"Россонері" вийшли вперед, але через чотири хвилини пропустили м'яч у відповідь.
Мілан - Кальярі, Getty Images
11 січня 2025, 23:49
У рамках 20-го туру італійської Серії А Мілан приймав Кальярі.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Мілан — Кальярі 1:1
Голи: Мората, 51 - Дзортеа, 55
Мілан: Меньян — Калабрія (Хіменес, 63), Томорі, Тіав, Ернандес — Муса (Абрагам, 62), Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леау (Оморегбе, 88) — Мората
Кальярі: Капріле — Дзаппа, Паломіно (В'єтеска, 78), Луперто, Оберт — Дзортеа, Адопо, Макумбу (Ауджелло, 81), Фелічі (Марін, 81) — Віола (Дейола, 65) — Пікколі
Попередження: Хіменес — Фелічі, Пікколі.