У рамках 20-го туру італійської Серії А Мілан приймав Кальярі. 

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1. 

Мілан — Кальярі 1:1
Голи: Мората, 51 -  Дзортеа, 55

Мілан: Меньян — Калабрія (Хіменес, 63), Томорі, Тіав, Ернандес — Муса (Абрагам, 62), Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леау (Оморегбе, 88) — Мората

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Паломіно (В'єтеска, 78), Луперто, Оберт — Дзортеа, Адопо, Макумбу (Ауджелло, 81), Фелічі (Марін, 81) — Віола (Дейола, 65) — Пікколі

Попередження: Хіменес — Фелічі, Пікколі. 