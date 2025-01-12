Італія

Наступний тиждень може стати вирішальним у цьому питанні.

Іспанський центральний захисник Пабло Марі свого часу влітку 2016 року потрапив до структури англійського Манчестер Сіті в якості трансферу з Хімнастіка за 200 тис. євро, проте так і не зіграв жодного матчу за "містян".

Натомість у його кар’єрі за цей час були виступи за каталонську Жирону, нідерландський НАК Бреда та Депортіво, і в підсумку його контракт викупив бразильський Фламенго за 1,7 млн євро влітку 2019 року.

Ще більше вже за рік потому за нього заплатив лондонський Арсенал — 6 млн євро, але й за "канонірів" гравець провів усього 22 матчі (один гол) та встиг пограти у оренді в італійських Удінезе та Монці.

Саме в складі "червоно-білих" уже 31-річний виконавець і продовжив свій шлях, здійснивши трансфер за ті ж таки 6 млн євро влітку 2023 року.

Проте вже цієї зими Марі наполегливо попросив клуб відпустити його до Фіорентини.

Монца не проти цього трансферу, але очікує на гідну пропозицію від "лілій", щодо якої будуть проведені перемовини посеред наступного тижня.

Контракт на два роки для самого гравця вже готовий.

У цьому сезоні Марі провів 20 матчів.