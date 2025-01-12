Італія

Захисник задоволений співпрацею з Раньєрі.

Німецький центральний захисник Матс Гуммельс не зміг знайти собі новий клуб під час літнього періоду минулого року, тож уже за ходом сезону мав долучатись до італійської Роми на правах вільного агента.

А там на той час уже були в розпалі внутрішні проблеми, тож заграти під керівництвом Івана Юрича належним чином 36-річний наддосвідчений виконавець так і не зумів.

Проте прийшов Клаудіо Раньєрі, і нині Гуммельс — основний гравець центру оборони "вовків".

Така роль футболіста повністю задовольняє, тож наразі питання продовження контракту з клубом ще на один рік, тоді як першочергово його розраховано до завершення поточної кампанії, вважається фактично вирішеним.

Цю опцію буде активовано автоматично, якщо гравець проведе певну кількість матчів.

Таких на рахунку німця вже дев’ять (один забитий м’яч).