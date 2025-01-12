Італія

Генуезці наблизилися до верхньої частини турнірної таблиці Серії А.

У рамках 20-го туру італійської Серії А-2024/25 Дженоа приймала Парму на Стадіо Луїджі Ферраріс.

Жодному з колективів не вдалося відкрити рахунок протягом першого тайму поєдинку. У другій половині зустрічі Мортен Френдруп вивів господарів поля вперед. Відповісти бодай чимось гості так і не зуміли, тож його гол виявився вирішальним.

Дженоа з 23-ма очками йде 11-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Парма з 19-ма заліковими балами перебуває на 17-й сходинці.

Дженоа — Парма 1:0

Гол: Френдруп, 65

Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані, Васкес, Мартін — Бадель (Каса, 45+1) — Дзанолі (Сабеллі, 83), Торсбю (Мазіні, 79), Френдруп, Міретті (Екатор, 79) — Пінамонті

Парма: Судзукі — Дельпрато, Болоґг (Ейно, 60), Валенті, Валері — Кейта (Хаж Мохамед, 84), Ернані (Камара, 72), Зом — Алмквіст (Канчельєрі, 60), Бонні, Міхейле (Ман, 72)

Попередження: Бадель, Каса — Валенті, Ернані, Дельпрато