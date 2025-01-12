Італія

Аргентинець може переїхати до Неаполя.

Наполі розглядає варіант із купівлею вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Про це повідомляє Sportitalia.

За інформацією джерела, головний тренер команди Антоніо Конте вбачає в 20-річному аргентинці заміну для Хвічі Кварацхелії, що має намір перейти в ПСЖ у зимове трансферне вікно.

Зазначається, що неаполітанський клуб вже веде роботу зі встановлення контактів із Манчестер Юнайтед. Підкреслюється, що манкуніанці оцінюють Гарначо в 50 млн. євро.