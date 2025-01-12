Аргентинець може переїхати до Неаполя.
Гарначо, getty images
12 січня 2025, 19:04
Наполі розглядає варіант із купівлею вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Про це повідомляє Sportitalia.
За інформацією джерела, головний тренер команди Антоніо Конте вбачає в 20-річному аргентинці заміну для Хвічі Кварацхелії, що має намір перейти в ПСЖ у зимове трансферне вікно.
Зазначається, що неаполітанський клуб вже веде роботу зі встановлення контактів із Манчестер Юнайтед. Підкреслюється, що манкуніанці оцінюють Гарначо в 50 млн. євро.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Алехандро Гарначо відіграв за Манчестер Юнайтед 29 матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.