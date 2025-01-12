Італія

Скромна звитяга колективу Сімоне Індзагі на виїзді.

У рамках 20-го туру італійської Серії А-2024/25 Венеція приймала Інтер на Стадіо П'єр Луїджі Пенцо.

Маттео Дарміан у першій половині першого тайму вивів гостей вперед. Збільшити свою перевагу "нерадзуррі" не зуміли, тоді як господарям поля так і не вдалося врятуватися від поразки.

Інтер із 43-ма очками тепер іде другим у турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Венеція з 14-ма заліковими балами залишилася на 19-й сходинці.

Венеція — Інтер 0:1

Гол: Дарміан, 16

Венеція: Станкович — Саградо (Гапс, 26), Ідзес, Шверко — Дзампано (Гютк'єр, 88), Бузіо, Ніколуссі-Кавілья (Конде, 88), Думбія (Б'яркасон, 71), Еллертссон — Орістаніо (Єбоа, 70), Пох'янпало

Інтер: Зоммер — Дарміан, де Врей, Бастоні — Думфріс (Павар, 76), Барелла (Дімарко, 83), Асллані (Фраттезі, 63), Зелінські, Аугусто — Таремі (Тюрам, 63), Мартінес (Арнаутович, 76)

Попередження: Орістаніо, Дзампано, Ніколуссі-Кавілья — Асллані