Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Болонья та римська Рома.

Болонья та римська Рома зіграють у двадцятому турі італійської Серії A на Ренато Далл'Ара.

Вінченцо Італьяно, після поразки від Верони (2:3), залучив до стартового складу

Клаудіо Раньєрі, на тлі перемоги в дербі над Лаціо (2:0), використав із перших хвилин

Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Фергюсон — Ндоє, Одгор, Домінгес — Даллінга.

Запасні: Баньйоліні, Равалья, Пош, Ерлич, Моро, Орсоліні, Кастро, Ілінг, Казале, Лікоянніс, Де Сільвестрі, Фаббіан, Урбанські.



Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Лоренцо Пеллегріні — Довбик.

Запасні: Марін, Раян, Абдулхамід, Шомуродов, Суле, Челік, Ермосо, Бальданці, Залевські, Романо, Пізіллі, Сангаре, Ель Шаараві.



Гра Болонья — Рома почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.