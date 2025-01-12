Італія

Англієць може опинитися на Сан Сіро.

Радник власника Мілана Златан Ібрагімович відреагував на інформацію про інтерес італійського клубу до нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Я добре знаю Маркуса, ми колись грали разом. Мілан — один із найбільших клубів у світі, тому всі футболісти хочуть бути тут.

Це непроста угода з Манчестер Юнайтед. Подивимося, приймемо ми рішення почати переговори чи ні", — сказав Ібрагімович.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 24 матчі, забив сім голів та віддав три результативні передачі.