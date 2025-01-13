Італія

У клубу вже є досвід співпраці з агентом гравця.

Аргентинський футбольний агент Марсело Сімонян є не чужою людиною для міланського Інтера, бо вже допоміг привести до клубу німецького центрального захисника Янна Біссека та аргентинського оборонця Тіаго Томаса Паласіоса.

Проте ці трансфери вже залишились у минулому, тоді як функціонер цього трансферного вікна готовий запропонувати "зміям" чергове підсилення.

Ідеться про аргентинського центрального півзахисника Томаса Перес, який нині виступає за Ньюеллс Олд Бойз у рідній країні.

19-річний виконавець лише ще позаминулого сезону місцевого футболу почав долучатись до основної команди й наразі провів уже 18 матчів на "дорослому" рівні (один гол).

Наразі Інтер не відчуватиме конкуренції з боку інших клубів у роботі над цим трансфером, тоді як власне прибуття потенційного новачка до розташування "змій" очікується не раніше літа цього року.