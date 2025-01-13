Італія

Швед вірить в португальця.

Радник власника Мілана Златан Ібрагімович висловився про призначення португальця Сержіу Консейсана на посаду головного тренера "россонері". Його слова наводить Football Italia.

"Ми хотіли реакції, щоб хлопці отримали струс від зміни тренера. Важливо, щоб команда прийняла стиль роботи Сержіу Консейсана. Він виграв Суперкубок, але якщо ми не продовжимо цю серію, то цінність перемоги в Суперкубку буде меншою.

Важливо підтримувати цю реакцію і набирати очки, щоб піднятися в таблиці. Чи шкодує Мілан, що не призначив Консейсана ще влітку? Жодного жалю. Коли приймаєш рішення, потрібно в нього вірити, і ми вірили, але не вистачило послідовності, і нам довелося ризикнути.

Ми команда, ми працюємо разом, і кожне рішення приймаємо разом. У всіх нас є свої обов'язки, і, очевидно, це новий досвід для мене, я вчуся щодня і починав у клубі, де тиск завжди максимальний. Не боюся труднощів, якраз навпаки, вони мене запалюють. Я скромний і знаю, що маю вдосконалюватися з часом. Я скромний, коли виграю або програю, але зарозумілий, коли граю", — заявив Ібра.