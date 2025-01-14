Італія

"Россонері" не без проблем здобули три очки на виїзді.

У рамках перенесеного матчу 19-го туру італійської Серії А-2024/25 Комо приймав Мілан на Стадіо Джузеппе Сінігалья.

Команди не порадували вболівальників голами в першому таймі. У другій половині зустрічі рахунок відкрив зимовий новачок господарів поля Ассан Діао (дебютний гол). Проте, втримати свою перевагу їм не вдалося. Взяття воріт у виконанні Тео Ернандеса й Рафаеля Леана принесли перемогу гостям.

Комо з 19-ма очками йде в турнірній таблиці чемпіонату Італії 16-м, тоді як Мілан із 31-м заліковим балом перебуває на сьомій сходинці.

Комо — Мілан 1:2

Голи: Діао, 60 — Ернандес, 71, Леан, 76

Комо: Бюте — Гольданіга, Доссена (Габріеллоні, 85), Кемпф — Ван дер Бремпт, Енгельгардт (Перроне, 73), Да Кунья, Фадера — Стрефецца (Какере, 46), Кутроне (Белотті, 90) — Діао (Верді, 90+1)

Мілан: Меньян — Е. Роял, Томорі, Тіав (Габбія, 68), Ернандес — Беннасер (Муса, 46), Фофана (Камарда, 73), Рейндерс — Пулішич (Хіменес, 46), Мората (Абрагам, 46), Леан

Попередження: Кемпф — Мората, Беннасер, Тіав, Хіменес, Муса, Леан