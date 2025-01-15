Португалець спробує свої сили за межами рідної країни вперше.
Алберту Кошта, Vitoria SC
15 січня 2025, 09:00
Португальський фланговий захисник Віторії Гімарайнш Алберту Кошта ще недостатньо відомий широкому колу європейських уболівальників, адже його "доросла" частина професійної кар’єри розпочалась наприкінці минулого сезону з долучення до матчів основної команди.
Однак цього сезону 21-річний виконавець — повноцінний гравець стартового складу рідного клубу, та має на рахунку 21 матч, один гол та три гольові передачі.
Цього в підсумку вистачило для того, аби під час зимового трансферного вікна туринський Ювентус привіз із собою до Португалії пропозицію в 12,5 млн євро + 2,5 млн євро бонусів і домовився про перехід футболіста.
Алберту вже прилетів до Турину й найближчим часом має пройти медичне обстеження перед підписанням контракту.