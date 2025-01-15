Італія

Португалець спробує свої сили за межами рідної країни вперше.

Португальський фланговий захисник Віторії Гімарайнш Алберту Кошта ще недостатньо відомий широкому колу європейських уболівальників, адже його "доросла" частина професійної кар’єри розпочалась наприкінці минулого сезону з долучення до матчів основної команди.

Однак цього сезону 21-річний виконавець — повноцінний гравець стартового складу рідного клубу, та має на рахунку 21 матч, один гол та три гольові передачі.

Цього в підсумку вистачило для того, аби під час зимового трансферного вікна туринський Ювентус привіз із собою до Португалії пропозицію в 12,5 млн євро + 2,5 млн євро бонусів і домовився про перехід футболіста.

Алберту вже прилетів до Турину й найближчим часом має пройти медичне обстеження перед підписанням контракту.