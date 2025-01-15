Гравця можуть відкликати з Селтіка.
Алекс Вальє, Getty Images
15 січня 2025, 16:58
Лівий захисник Барселони Алекс Вальє, орендований Селтіком до кінця сезону-2024/25, опинився в сфері інтересів Комо, передає журналіст Фабріціо Романо.
У клубі Серії А вважають 20-річного іспанця дуже талановитим. Переговори щодо трансферу тривають.
Романо зазначає, що ключем у відкликанні Барселоною Вальє з оренди в Селтіку може стати повернення Кірана Тірні з Арсеналу.
Зараз на рахунку Алекса п'ять асистів у 18 матчах всіх турнірів поточної кампанії.
Нагадаємо, раніше Комо придбав голкіпера Антверпена Жана Бюте, півзахисника Ліона Максанса Какере й нападника Бетіса Ассана Діао.