Італія

Гравця можуть відкликати з Селтіка.

Лівий захисник Барселони Алекс Вальє, орендований Селтіком до кінця сезону-2024/25, опинився в сфері інтересів Комо, передає журналіст Фабріціо Романо.

У клубі Серії А вважають 20-річного іспанця дуже талановитим. Переговори щодо трансферу тривають.

Романо зазначає, що ключем у відкликанні Барселоною Вальє з оренди в Селтіку може стати повернення Кірана Тірні з Арсеналу.

Зараз на рахунку Алекса п'ять асистів у 18 матчах всіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, раніше Комо придбав голкіпера Антверпена Жана Бюте, півзахисника Ліона Максанса Какере й нападника Бетіса Ассана Діао.