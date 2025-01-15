Італія

Неаполітанці цікавляться Едоном Жегровою.

Наполі веде переговори з агентом правого вінгера Лілля Едона Жегрови, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Представник Серії А також контактує з клубом Ліги 1, але той поки що блокує перехід 25-річного косовара. Сам гравець відкритий до трансферу.

Контракт Лілля з Жегровою розраховано до кінця червня 2026 року. Порталом transfermarkt Едон оцінюється в 25 млн євро.

Протягом поточної кампанії він взяв участь у 21 матчі всіх турнірів, відзначившись вісьмома голами та двома асистами.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ завершив трансфер Кварацхелії.