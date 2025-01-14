Франція

Сума трансферу грузинського футболіста становить понад 70 мільйонів євро.

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія незабаром буде представлений у якості гравця ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо посилаючись на RMC Sport.

За інформацією джерела, клуби повністю домовилися про трансфер 23-річного грузина, за якого парижани заплатять понад 70 мільйонів євро.

Також наголошується, що всі документи для переходу було підписано сьогодні, а Хвіча підписав п'ятирічний контракт.

Нинішнього сезону Кварацхелія провів 19 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три асисти. Хвіча виступає за Наполі з літа 2022 року.