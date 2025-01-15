Італія

Болонья відібрала очки в Інтера

Чотири матчі поспіль команда Вінченцо Італьяно забиває двічі, але виграти спромоглась лише на початку цієї серії.

Інтер — Болонья, Getty Images

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Інтер — Болонья 2:2

Голи: Думфріс, 19, Мартінес, 45+1 — Кастро, 15, Гольм, 64



Інтер: Зоммер — Дарміан (Аугусто, 70), де Врей, Бастоні (Б’юкенен, 83) — Думфріс, Барелла, Асллані (Фраттезі, 70), Зелінські, Дімарко (Павар, 70) — Тюрам, Л. Мартінес (Таремі, 74).



Болонья: Скорупські — Гольм (Де Сільвестрі, 76), Беукема, Казале, Лікоянніс — Фройлер (Ерлич, 87), Моро (Фергюсон, 68) — Орсоліні, Одгор (Побега, 67), Ндоє — Кастро (Даллінга, 87).