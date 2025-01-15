Італія
15 січня 2025, 23:42
Болонья відібрала очки в Інтера
Чотири матчі поспіль команда Вінченцо Італьяно забиває двічі, але виграти спромоглась лише на початку цієї серії.
Інтер — Болонья, Getty Images
15 січня 2025, 23:42
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Болонья 2:2
Голи: Думфріс, 19, Мартінес, 45+1 — Кастро, 15, Гольм, 64
Інтер: Зоммер — Дарміан (Аугусто, 70), де Врей, Бастоні (Б’юкенен, 83) — Думфріс, Барелла, Асллані (Фраттезі, 70), Зелінські, Дімарко (Павар, 70) — Тюрам, Л. Мартінес (Таремі, 74).
Болонья: Скорупські — Гольм (Де Сільвестрі, 76), Беукема, Казале, Лікоянніс — Фройлер (Ерлич, 87), Моро (Фергюсон, 68) — Орсоліні, Одгор (Побега, 67), Ндоє — Кастро (Даллінга, 87).