Контракт розрахований до 30 червня 2025 року.
М`бай Ньянг, ФК Сампдорія
16 січня 2025, 21:16
Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання колишнього форварда Мілана М`бая Ньянга.
Угода з 30-річним сенегальцем розрахована до літа 2025 року. Футболіст до цього був у статусі вільного агента.
Останнім клубом Ньянга був марокканський Відад, який він залишив у січні. Крім Мілана та Аль-Ахлі, М`бай виступав за низку італійських та французьких клубів.
Нинішнього сезону Ньянг провів вісім матчів, у яких забив два м'ячі.
Після 21 туру Сампдорія набрала 21 очко та посідає 16 місце у турнірній таблиці Серії Б.