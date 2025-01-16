Італія

Контракт розрахований до 30 червня 2025 року.

Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання колишнього форварда Мілана М`бая Ньянга.

Угода з 30-річним сенегальцем розрахована до літа 2025 року. Футболіст до цього був у статусі вільного агента.

Останнім клубом Ньянга був марокканський Відад, який він залишив у січні. Крім Мілана та Аль-Ахлі, М`бай виступав за низку італійських та французьких клубів.

Нинішнього сезону Ньянг провів вісім матчів, у яких забив два м'ячі.

Після 21 туру Сампдорія набрала 21 очко та посідає 16 місце у турнірній таблиці Серії Б.