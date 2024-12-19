Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, що відбувся 18 грудня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Рома на власному полі розбила генуезьку Сампдорію (4:1).

Ще на початку першого тайму український нападник "вовків" Артем Довбик допоміг команді двома забитими м’ячами, після чого господарі одразу ж забили втретє й зняли всі питання.

Після перерви перевага за грою все одно залишалась за Ромою, але цього разу команди просто обмінялись голами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Сампдорія у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25:

Рома — Сампдорія 4:1

Голи: Довбик, 9, 19, Бальданці, 24, Шомуродов, 79 — Єпес, 61.

Рома: Раян — Ермосо, Ндіка, Челік — Анхеліньо, Паредес (Пеллегріні, 70), Пізіллі (Ле-Фе, 62), Залевські (Даль, 71) — Бальданці, Салемакерс (Суле, 62) — Довбик (Шомуродов, 78).

Сампдорія: Вісмара — Веролі (Йоанну, 46), Вулікич, Мейленстен, Венуті — Вієйра (Бенедетті, 62), Єпес, Акінсанміро (Беллемо) — Педрола (Депаолі, 46), Боріні, Леонарді (Секулов, 69).

Попередження: Пізіллі — Вулікич, Боріні.