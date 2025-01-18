Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 17 січня 2025 року.

У рамках 21-го туру італійської Серії А римська Рома здобула впевнену перемогу над Дженоа з рахунком 3:1.

Автором одного із голів у складі римського колективу став український нападник Артем Довбик, який відкрив рахунок у цьому протистоянні, яке у підсумку завершилося на користь його команди.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Дженоа у рамках 21 туру італійської Серії А-2024/25:

Рома — Дженоа 3:1

Голи: Довбик, 25, Ель Шаараві, 60, Леалі, 73 (авт.) — Мазіні, 33



Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Пізіллі, 76), Ндіка — Салемакерс (Челік, 75), Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала (Суле, 84), Лоренцо Пеллегріні (Ель Шаараві, 46) — Довбик (Шомуродов, 84).



Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані (Сабеллі, 32), Васкес, Мартін — Френдруп, Мазіні, Торсбю (Екатор, 68) — Дзанолі (Вентуріно, 68), Міретті (Каса, 85), Пінамонті.



Попередження: Паредес — Васкес