Італія

Але клуби все ще в процесі перемовин.

Англійський фланговий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер цієї зими вирішив, що варто припинити виступи в складі чинних чемпіонів АПЛ та спробувати новий досвід на завершення професійної кар’єри.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола це бажання свого підопічного сприйняв, як належне, тож 34-річний виконавець наразі перебуває в пошуках місця для продовження виступів.

Великі гроші Саудівської Аравії чи італійський Мілан? Наразі Кайл схильний обрати саме останній варіант, і місцеві ЗМІ повідомляють, що останній раунд перемовин поміж представниками "россонері" та агентами гравця був максимально продуктивним.

Сторони досягли домовленості щодо контракту строком до 2027 року, і наразі Мілан перейшов до перемовин безпосередньо із Сіті, аби завершити цей трансфер якнайшвидше.

У цьому сезоні на рахунку Вокера 18 матчів.